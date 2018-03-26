Он будет следовать от Сусанинской площади до поселка Козелино

В Костроме появится временный автобусный маршрут.Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации. С 26 марта он следует от Сусанинской площади до поселка Козелино. На маршруте работает всего один автобус. В будни он будет успевать сделать 22 рейса.Путь следования автобуса: Советская – Подлипаева – Магистральная – Е.Ермакова – Голубкова – Беленогова – Заволжская – Ярославская – Широкова – Московская – Городская – Коминтерна.Маршрут №76 будет работать в прежнем режиме.