Заключительный день 1 тура финала за 1-6 места открывала игра ВК Владимир против воронежского Кристалла.

Заключительный день 1 тура финала за 1-6 места открывала игра ВК "Владимир" против воронежского "Кристалла". В напряженной и драматичной борьбе победу одержали владимирские волейболисты 3:2 (21:25, 25:14, 23:25, 25:22, 18:16).Результаты других игр 25 марта:"Автомобилист" - "Магнитка-Университет" 3:2 (25:14, 25:16, 19:25, 22:25, 15:8)"Тюмень" - "Подмосковье" 3:1 (19:25, 25:23, 25:16, 27:25).Лучший результат по итогам пяти игровых дней первого тура у "Автомобилиста" из Санкт-Петербурга – пять побед и 13 очков, далее в турнирной таблице расположились хозяева прошедшего тура волейболисты "Тюмени" – четыре победы и 13 очков (при определении результата первый показатель количество побед), на третьем месте ВК "Владимир" – три победы и 7 очков. Четвертыми на промежуточном финише стали волейболисты "Подмосковья" две победы и 6 очков, пятыми команда "Кристалл" из Воронежа – одна победа и 5 очков. Без побед, но с 1 очком после пяти игр, замыкают таблицу финала спортсмены "Магнитки-Университет".Второй тур финала чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги "Б" пройдет 10-15 апреля в подмосковном Одинцово, где и определится победитель лиги, который напрямую выйдет в высшую лигу "А", и призеры чемпионата.