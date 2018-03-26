В голосовании, которое прошло 22 марта, приняло участие более 3 тысяч человек. Больше всего голосов было отдано за Соловьиный пруд.

Во Владимире выбрали общественное пространство, которое будет благоустроено в этом году. В голосовании, которое прошло 22 марта, приняло участие более 3 тысяч человек. Больше всего голосов было отдано за Соловьиный пруд. Ему отдали предпочтение 1188 горожан. Вторым стал сквер им. Гоголя на ул. Никитской (503 голоса), третьим - берег пруда на ул. Комиссарова (499 голосов), четвертым - сквер у ДК мкр. Энергетик (496 голосов), пятым - проектирование реконструкции парка «Добросельский» (494 голоса).До конца марта управление ЖКХ подготовит изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Владимира» и направит на подпись главе администрации Андрею Шохину. После этого предстоит изготовить проектно-сметную документацию благоустройства территорий-финалистов, провести ее экспертизу, а затем - открытый конкурс на выполнение благоустроительных работ.При этом количество объектов, которые предстоит благоустроить в 2018-2019 гг., зависит от сметной стоимости работ и результатов торгов. Не исключено, что на торгах первоначальная цена контрактов будет снижена, образуется экономия, и сэкономленные средства направят на следующие объекты. Но очередность благоустройства уже определена жителями: сначала Соловьиный пруд, а следом все остальные.