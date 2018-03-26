На сегодняшний день зарегистрировано 13 случаев заболевания животных бешенством, 5 случаев диких животных (лисы) и 8 случаев домашних животных (4 собаки, 4 кошки).

Во Владимирской области остается неустойчивой ситуация по бешенству. На сегодняшний день зарегистрировано 13 случаев заболевания животных бешенством, 5 случаев диких животных (лисы) и 8 случаев домашних животных (4 собаки, 4 кошки). Неблагополучная ситуация сложилась в Александровском, Камешковском, Киржачском, Меленковском, Петушинском, Судогодском, Собинском и Юрьев-Польском районах, а также в городе Владимир.Также остается 2 неблагополучных пункта по африканской чуме свиней – в ООО «Борисовское» в д. Родионово Петушинского района и в НП «Вязниковское ОХР» в д. Палкино Вязниковского района.С целью локализации и ликвидации очагов бешенства проводится комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий по их оздоровлению.