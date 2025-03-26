Не менее семи незаконных свалок по Мурому обнаружила горпрокуратура в ходе проверок. Мусором завалены участки улиц Артема, Коммунистической, Садовой, а также Февральский переулок, Штабский

Не менее семи незаконных свалок по Мурому обнаружила горпрокуратура в ходе проверок. Мусором завалены участки улиц Артема, Коммунистической, Садовой, а также Февральский переулок, Штабский мост и Овражная улица в селе Дмитриевская Слобода. Вряд ли нужно объяснять, что стихийные свалки портят окружающую среду и эстетические виды города и природного ландшафта. Поэтому прокурор обратился в Муромский горсуд