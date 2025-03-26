Виновник ДТП на Дворянской пытался сбежать с места аварии. Когда парня поймали полицейские, он отказался проходить процедуру медосвидетельствования, аргументируя тем, что не может

Виновник ДТП на Дворянской пытался сбежать с места аварии. Когда парня поймали полицейские, он отказался проходить процедуру медосвидетельствования, аргументируя тем, что не может распаковать трубочку. Авария на улице Дворянской произошла в минувшее воскресенье, 23 марта, в 6:45. Как сообщили в УМВД области, 23-летний водитель «Фольксвагена» выехал на встречку, где столкнулся с другим автомобилем «Фольксваген Поло».