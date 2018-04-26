Оперативное командование ДНР объявило, что обстрел Ясиноватой украинскими силовиками велся под контролем и при участии военнослужащих НАТО. Сообщается, что обстрел был произведен из минометов калибра 120 и 82 миллиметра.

Оперативное командование ДНР объявило, что обстрел Ясиноватой украинскими силовиками велся под контролем и при участии военнослужащих НАТО. Сообщается, что обстрел был произведен из минометов калибра 120 и 82 миллиметра.ДНР обвинила военнослужащих армий стран Североатлантического альянса в обстреле территории Донбасса. Так, по словам замкома оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, атака велась под командованием натовских солдат-артиллеристов.Полковник подчеркнул, что эти военнослужащие прибыли в расположение украинских карателей накануне. Официальной целью их визита было обучение солдат ВСУ использованию средств артиллерийской разведки, пишет "".Также Басурин рассказал, что данные радиолокационные станции поставляются украинским силовикам из США. Сейчас они расположены в нескольких километрах к северу от Донецка. "В настоящее время комплексы развернуты на крышах нескольких многоэтажек в Авдеевке", – добавил он.Компетентные органы ДНР уже начали собирать доказательства для последующего открытия уголовного дела против замешанных в обстреле Ясиноватой солдат НАТО. Эдуард Басурин не исключает, что в перспективе это дело может быть передано в международные судебные инстанции и дойти до Гаагского трибунала.Напомним, что ряд государств постоянно обвиняет Донбасс в получении посторонней помощи. При этом Запад в открытую поставляет украинским силовикам вооружение и обучает военнослужащих.