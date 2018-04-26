Ксения Собчак приедет в Крым для участия в бизнес-тренинге. Причем на российский полуостров ведущая намерена попасть с территории Украины. Такое поведение светской львицы многие расценивают как откровенную провокацию.

Ксения Собчак приедет в Крым для участия в бизнес-тренинге. Причем на российский полуостров ведущая намерена попасть с территории Украины. Такое поведение светской львицы многие расценивают как откровенную провокацию.В конце апреля в Алуште состоится конференция для собственников бизнеса. Среди тех, кто будет учить предпринимателей вести дела, оказалась и Ксения Собчак. О том, как ведущая планирует попасть на территорию Крыма рассказал осведомленный источник."Она из Москвы прилетит в Киев, после этого на автомобиле доедет до Херсона, а оттуда отправится на границу с Крымом", – цитирует "Крыминформ" своего собеседника. При этом, по его словам, существует негласная договоренность, что украинские правоохранительные органы не будут препятствовать ведущей в пересечении границы.О том, по какой причине Ксения Собчак выбрала такой сложный маршрут для движения, когда из Москвы в Крым летают прямые рейсы, не сообщается. Однако многие уверены, что это сознательная провокация."Похоже, что Ксения Собчак решила реализовать свою давнюю мечту и снова приехать в Крым. Но если в 2014 году она восторженно восприняла то, что полуостров вернулся в родную гавань, то после того, как она стала политиком и даже побывала кандидатом в Президенты России она вдруг решила, что по этой теме пора соблюдать украинское законодательство", – рассказал Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян."Считаю, что если эта провокация будет реализована, то пора ставить вопрос о том, что должна наступать ответственность (уголовная или административная) за предпочтение законодательства другой страны российскому для граждан России", – добавил он. Эксперт уверен, что если Ксении Собчак удастся успешно попасть на российский полуостров с территории Украины, то тем самым она признает Крым украинским.У собеседника Dni.Ru есть рецепт, как на корню пречесь подобного рода провокации. "Для того, чтобы подобная вольность не стала нормой следует запретить гражданам России въезжать в Крым с территории Украины по украинским законам", – считает Вадим Манукян.