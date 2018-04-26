Фигурантами стали 17-летняя биатлонистка Анна
Моисеева и ее наставник. Спортсменка заявила, что подверглась домогательствам
со стороны старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области
Сергея Тутмина.
Фигурантами стали 17-летняя биатлонистка Анна
Моисеева и ее наставник. Спортсменка заявила, что подверглась домогательствам
со стороны старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области
Сергея Тутмина.
По словам Анны, в сентябре 2017 года в
Саранске тренер предложил ей вступить в интимную связь. За это он якобы обещал
девушке помощь в спортивной карьере. Моисеева ответила, что ей это не надо, но домогательства
с его стороны продолжились.
"Сергей Сергеевич пригласил
меня к себе в комнату. Перед этим у нас были соревнования, и я предположила,
что мы будем разбирать гонку. Я села на кровать, он рядом. И тут он мне
говорит: "Ты не откажешься, если я тебе сделаю массаж?" Я ответила, что мне это
не нужно. Тогда он положил мне на ногу свою руку и стал говорить: "Ты же
понимаешь, зачем я тебя позвал. Тебе это нужно", – цитирует девушку "Советский спорт". Биатлонистка сделала
разговора с Тутминым, кода он объяснял ей, почему она должна вступить с ним в близкие
неспортивные отношения. Есть и этого аудио.
Кроме того, спортсменка рассказала о его
домогательствах личному тренеру и маме. После таких громких заявлений девушку
вызвали на встречу с президентом федерации биатлона Московской области Алексеем
Нуждовым и министром спорта Подмосковья Романом Терюшковым. Чиновники обещали
во всем разобраться.
Стало известно и то, что мать с дочерью также обратилась на
горячую линию "Ребенок в опасности". Ее сотрудники передали информацию в Следственный
комитет России. Там обещали ответить на обращение к 9 мая.
Сергей Тутмин ушел из Центра спортивной
подготовки по собственному желанию. При этом он
продолжает оставаться тренером в других организациях.