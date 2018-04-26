Фигурантами стали 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева и ее наставник. Спортсменка заявила, что подверглась домогательствам со стороны старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина.

Фигурантами стали 17-летняя биатлонистка АннаМоисеева и ее наставник. Спортсменка заявила, что подверглась домогательствамсо стороны старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской областиСергея Тутмина.По словам Анны, в сентябре 2017 года вСаранске тренер предложил ей вступить в интимную связь. За это он якобы обещалдевушке помощь в спортивной карьере. Моисеева ответила, что ей это не надо, но домогательствас его стороны продолжились."Сергей Сергеевич пригласилменя к себе в комнату. Перед этим у нас были соревнования, и я предположила,что мы будем разбирать гонку. Я села на кровать, он рядом. И тут он мнеговорит: "Ты не откажешься, если я тебе сделаю массаж?" Я ответила, что мне этоне нужно. Тогда он положил мне на ногу свою руку и стал говорить: "Ты жепонимаешь, зачем я тебя позвал. Тебе это нужно", – цитирует девушку "Советский спорт". Биатлонистка сделаларазговора с Тутминым, кода он объяснял ей, почему она должна вступить с ним в близкиенеспортивные отношения. Есть и этого аудио.Кроме того, спортсменка рассказала о егодомогательствах личному тренеру и маме. После таких громких заявлений девушкувызвали на встречу с президентом федерации биатлона Московской области АлексеемНуждовым и министром спорта Подмосковья Романом Терюшковым. Чиновники обещаливо всем разобраться.Стало известно и то, что мать с дочерью также обратилась нагорячую линию "Ребенок в опасности". Ее сотрудники передали информацию в Следственныйкомитет России. Там обещали ответить на обращение к 9 мая.Сергей Тутмин ушел из Центра спортивнойподготовки по собственному желанию. При этом онпродолжает оставаться тренером в других организациях.