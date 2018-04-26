В день годовщины Чернобыльской катастрофы президент Украины
удивил своим заявление о будущем зоны отчуждения. Он хочет превратить ее в место
прогрессивных и современных технологий.
В день годовщины Чернобыльской катастрофы президент Украины
удивил своим заявление о будущем зоны отчуждения. Он хочет превратить ее в место
прогрессивных и современных технологий.
"Весь мир, и Украина в том числе, никогда не забудет
трагедию 26 апреля 1986 года. Современный Чернобыль должен стать местом
прогресса, местом новых перспективных технологий", – написал Порошенко на
своей странице в Twitter.
Возможно, президент Украины не проинформирован о том, что в
зоне отчуждения Чернобыльской АЭС после аварии до сих пор наблюдается
повышенный радиационный фон, показатели
которого в сотни раз превышают нормальные. 30-километровая зона включает в себя большую часть Киевской области
и несколько районов Житомирской.
В зоне отчуждения никто не живет, население с загрязненных
территорий было эвакуировано через несколько дней после аварии. Для рабочих,
оставшихся обслуживать Чернобыльскую электростанцию организован строгий
дозиметрический контроль: на выезде из зоны проверяют весь транспорт, развернуты
пункты дезактивации.
Зона отчуждения сегодня – это поверхностный открытый
радиоактивный источник. Каким образом можно превратить это место в центр новых
технологий – не совсем понятно. Если только речь не идет о развитии нелегального
туризма или сталкерства.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла в 1986 году, то есть
32 года назад. Среди элементов, которые находятся сейчас в почве 30-километровой
зоны есть америций-241 с периодом полураспада 432 года и плутоний-239 (период
полураспада 24 110 лет).