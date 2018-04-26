В день годовщины Чернобыльской катастрофы президент Украины удивил своим заявление о будущем зоны отчуждения. Он хочет превратить ее в место прогрессивных и современных технологий.

В день годовщины Чернобыльской катастрофы президент Украиныудивил своим заявление о будущем зоны отчуждения. Он хочет превратить ее в местопрогрессивных и современных технологий."Весь мир, и Украина в том числе, никогда не забудеттрагедию 26 апреля 1986 года. Современный Чернобыль должен стать местомпрогресса, местом новых перспективных технологий", – написал Порошенко насвоей странице в Twitter.Возможно, президент Украины не проинформирован о том, что взоне отчуждения Чернобыльской АЭС после аварии до сих пор наблюдаетсяповышенный радиационный фон, показателикоторого в сотни раз превышают нормальные. 30-километровая зона включает в себя большую часть Киевской областии несколько районов Житомирской.В зоне отчуждения никто не живет, население с загрязненныхтерриторий было эвакуировано через несколько дней после аварии. Для рабочих,оставшихся обслуживать Чернобыльскую электростанцию организован строгийдозиметрический контроль: на выезде из зоны проверяют весь транспорт, развернутыпункты дезактивации.Зона отчуждения сегодня – это поверхностный открытыйрадиоактивный источник. Каким образом можно превратить это место в центр новыхтехнологий – не совсем понятно. Если только речь не идет о развитии нелегальноготуризма или сталкерства.Авария на Чернобыльской АЭС произошла в 1986 году, то есть32 года назад. Среди элементов, которые находятся сейчас в почве 30-километровойзоны есть америций-241 с периодом полураспада 432 года и плутоний-239 (периодполураспада 24 110 лет).