Следующее крупное обновление Windows 10 под рабочим названием Redstone 5 будет включать "облегченную" версию операционной системы, предназначенную для недорогих ноутбуков и планшетов с малым объемом памяти — не больше 16 гигабайт. Упоминания о Windows "на диете" были найдены в последней тестовой сборке ОС (17650).Несколько скриншотов Windows 10 Lean разместил пользователь твиттера Lucan. По его словам, установленная с нуля, 64-разрядная версия "десятки" занимает как минимум на 2 ГБ меньше места меньше обычной.Welcome to Windows 10 Lean/CloudE/S (once again?)This new edition started shipping with this week's Skip Ahead build (17650)It seems to be heavily cut down, an x64 clean install is roughly 2 GB smaller than ProIts edition ID is 0xB7 which was missing from SDK headers pic.twitter.com/2Sn3SVXeZB— Lucan (@tfwboredom) 20 апреля 2018 г.Информацию о существовании Lean также подтвердил источник The Verge, близкий к Microsoft. Он сообщил, что разработчики стараются по максимуму урезать функции и удалить компоненты, которые не нужны малопроизводительному ПК. Lean-версия, например, избавлена от редактора реестра (regedit), браузера Internet Explorer (его место давно занял Edge) и других устаревших приложений.Одна из задач Microsoft — сделать так, чтобы на недорогих устройствах оставалось свободное пространство, необходимое установщику обновлений Windows Update для загрузки файлов. На аппаратах с памятью до 16 ГБ, как правило, места всегда остается очень мало.”В Windows 10 нашли "телефон". Surface Phone на подходе? читайте такжеОжидается, что больше о Windows 10 Lean будет рассказано на конференции Microsoft Build, которая стартует в начале мая.