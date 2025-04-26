Большинство жителей Киржачского района вернулись в свои дома.

В воинской части и посёлке Барсово из-за взрывов боеприпасов сохраняется режим ЧС и эвакуации. Об этом в своём сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Над ликвидацией последствий детонации боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе продолжают работать специалисты.Население всех окрестных населённых пунктов, кроме Барсово, а также дачники могут возвращаться в свои дома. Такого решение оперативного штаба по устранению ЧС, уточнил глава региона.Напомним, жители Киржачского района