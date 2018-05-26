Жена Сергея Шнурова Матильда сделала заявление после новости о разводе. Свое сообщение она разместила в Instagram.

Жена Сергея Шнурова Матильда сделала заявление после новости о разводе. Свое сообщение она разместила в Instagram.Матильда, несмотря на печальные новости, продолжает ходить на светские тусовки. 25 мая она посмотрела фильм "Дело Собчака", а также вместе с автором картины Ксенией Собчак посетила концерт Робби Уильямса.После мероприятия Шнурова посвятила телеведущей пост в соцсети. "Фильм "Дело Собчака" это очень важное кино о времени и о роли личности в истории нашей страны, которую уже мы с вами продолжаем. Я под огромным впечатлением. Спасибо, xenia_sobchak! Нам важно это знать", – написала Матильда (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены – прим. ред.).В самом конце записи Шнурова обратилась к своим поклонникам. "Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил", – заявила она.Как писали Dni.Ru, 25 мая Сергей Шнуров объявил, что уходит от жены. "Мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись", – написал певец в Instagram и попросил не беспокоить его по данному вопросу.