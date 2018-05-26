Ведущий нападающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации Кливленд Кавальерс ЛеБрон Джеймс во время шестого матча полуфинальной серии плей-офф против Бостона Селтикс (109:99) повторил достижение легендарного Майкла Джордана.

Ведущий нападающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Кливленд Кавальерс" ЛеБрон Джеймс во время шестого матча полуфинальной серии плей-офф против "Бостона Селтикс" (109:99) повторил достижение легендарного Майкла Джордана.Джеймс за время матчей в нынешнем розыгрыше главного приза НБА в седьмой раз за сезон набрал 40 и более очков (в данном случае – 46 очков), повторив достижение Джордана, сообщает ESPN.Com. Рекордсменом Лиги остается Джерри Уэст, который в 1965 году записал на свой счет восемь подобных матчей.Кроме того, Джеймс сделал в игре с "Селтикс" 11 подборов, что позволило ему обойти Карла Мэлоуна по общему количеству подборов в матчах плей-офф: теперь на счету ЛеБрона 2062 подбора. Лидер "Кливленда" поднялся на общее шестое место в истории НБА по данному показателю.