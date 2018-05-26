Перед началом массовой акции протеста Народный подъем, которая проходит в субботу в Париже, французские полицейские задержали 24 человека. В ходе задержаний были изъяты черные куртки, рубашки и маски, которые могут принадлежать радикальной группе Black Bloc.

Перед началом массовой акции протеста "Народный подъем", которая проходит в субботу в Париже, французские полицейские задержали 24 человека. В ходе задержаний были изъяты черные куртки, рубашки и маски, которые могут принадлежать радикальной группе Black Bloc, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Собравшиеся в Париже демонстранты выступают против политики президента Франции Эммануэля Макрона. Акция организована французскими профсоюзами, а также политическими партиями. Демонстрации "Народный подъем" запланированы также в других городах Франции.