25 июня мы вступили в фазу ретроградного Марса, который составляет два или два с половиной месяца и случается один раз в два года. В астрологии Марс отвечает за старт дела и любые активные действия, направленные на преодоление препятствий, за сексуальные отношения (поиск партнера мечты), а также за вопросы личной безопасности и различные травмы. Фаза ретроградного Марса продлится до 26 августа 2018 года.

25 июня мы вступили в фазуретроградного Марса, который составляет два или два с половиной месяца ислучается один раз в два года. В астрологии Марс отвечает за старт дела и любыеактивные действия, направленные на преодоление препятствий, за сексуальныеотношения (поиск партнера мечты), а также за вопросы личной безопасности иразличные травмы. Фаза ретроградного Марса продлится до 26 августа 2018 года."В период ретро-Марса активнаядеятельность человека притупляется, создается ощущение "ежика в тумане", когдачеловек не знает что и как нужно делать, куда направить свою энергию. Любойстарт, любая активная деятельность на ретромарсе практически обречена напровал. Дела будут продвигаться медленно и с большими трудностями, проблемы и нестыковкибудут возникать из ниоткуда, а верного решения вы скорее всего не сможетенайти. Этот период скорее подходит для анализа и понимания скрытых проблем", -пояснила Dni.Ru .Марс – это огненная планета,планета-агрессор, и в астрологии отвечает за травматизм, несчастные случаи,насилие, аварии, порезы, ожоги, а также за все, что связано с оружием. Вретроградный период агрессивные качества Марса направляются вовнутрь человека,что приводит к моральному истощению, раздражительности и необоснованнойвспыльчивости человека, что, зачастую, может спровоцировать конфликты "напустом месте". Также в период ретроградного Марса увеличивается количествонесчастных случаев, в том числе ДТП, поскольку Марс еще и сигнификаторавтомобилей. "Именно поэтому в период ретроградного Марса лучше всего экономитьсилы и энергию, обратиться к себе, проанализировать текущие дела и поступки напредмет ошибок и позаботиться о собственной безопасности", – предупредилаастролог.Поскольку Марс отвечает еще и засексуальные отношения (по расположению Марса в карте человека определяютсясексуальный типаж партнера у женщин и проявление качеств "самца" у мужчин), тов период ретроградности, когда накал страстей затуманивается и жизненные силыослабевают, сложно рассчитывать встретить своего идеального партнера. Скорееимеет смысл пересмотреть текущие отношения, разобраться в насущных проблемах.Чего следует избегать в периодыретроградного Марса:Воздержаться от любых активных действий,не проявлять инициативу, желательно не начинать никаких новых дел (не открыватьбизнес, не запускать новый проект), так как в этот период нет ясного понимания,что именно нужно сделать и как именно. Есть риск потратить много сил напрасно –результат не окупит затраченную на него энергию.Не геройствовать, избегатьненужных "приключений", соблюдать предельную осторожность во всем из-за рискапопасть в неприятную ситуацию что называется "на пустом месте".Не приобретать никакой техники икомпьютеров – велик риск поломок, техника быстро может выйти из строя иобнаружения скрытых дефектов.Не покупать авто и в целом бытьпредельно осторожными на дороге поскольку в период ретро-Марса велик риск статьучастником ДТП.Избегать любых операций ихирургических вмешательств. Если операция плановая, то лучше ее перенести надругой период.