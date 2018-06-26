25 июня мы вступили в фазу
ретроградного Марса, который составляет два или два с половиной месяца и
случается один раз в два года. В астрологии Марс отвечает за старт дела и любые
активные действия, направленные на преодоление препятствий, за сексуальные
отношения (поиск партнера мечты), а также за вопросы личной безопасности и
различные травмы. Фаза ретроградного Марса продлится до 26 августа 2018 года.
25 июня мы вступили в фазу
ретроградного Марса, который составляет два или два с половиной месяца и
случается один раз в два года. В астрологии Марс отвечает за старт дела и любые
активные действия, направленные на преодоление препятствий, за сексуальные
отношения (поиск партнера мечты), а также за вопросы личной безопасности и
различные травмы. Фаза ретроградного Марса продлится до 26 августа 2018 года.
"В период ретро-Марса активная
деятельность человека притупляется, создается ощущение "ежика в тумане", когда
человек не знает что и как нужно делать, куда направить свою энергию. Любой
старт, любая активная деятельность на ретромарсе практически обречена на
провал. Дела будут продвигаться медленно и с большими трудностями, проблемы и нестыковки
будут возникать из ниоткуда, а верного решения вы скорее всего не сможете
найти. Этот период скорее подходит для анализа и понимания скрытых проблем", -
пояснила Dni.Ru .
Марс – это огненная планета,
планета-агрессор, и в астрологии отвечает за травматизм, несчастные случаи,
насилие, аварии, порезы, ожоги, а также за все, что связано с оружием. В
ретроградный период агрессивные качества Марса направляются вовнутрь человека,
что приводит к моральному истощению, раздражительности и необоснованной
вспыльчивости человека, что, зачастую, может спровоцировать конфликты "на
пустом месте". Также в период ретроградного Марса увеличивается количество
несчастных случаев, в том числе ДТП, поскольку Марс еще и сигнификатор
автомобилей. "Именно поэтому в период ретроградного Марса лучше всего экономить
силы и энергию, обратиться к себе, проанализировать текущие дела и поступки на
предмет ошибок и позаботиться о собственной безопасности", – предупредила
астролог.
Поскольку Марс отвечает еще и за
сексуальные отношения (по расположению Марса в карте человека определяются
сексуальный типаж партнера у женщин и проявление качеств "самца" у мужчин), то
в период ретроградности, когда накал страстей затуманивается и жизненные силы
ослабевают, сложно рассчитывать встретить своего идеального партнера. Скорее
имеет смысл пересмотреть текущие отношения, разобраться в насущных проблемах.
Чего следует избегать в периоды
ретроградного Марса:
Воздержаться от любых активных действий,
не проявлять инициативу, желательно не начинать никаких новых дел (не открывать
бизнес, не запускать новый проект), так как в этот период нет ясного понимания,
что именно нужно сделать и как именно. Есть риск потратить много сил напрасно –
результат не окупит затраченную на него энергию.
Не геройствовать, избегать
ненужных "приключений", соблюдать предельную осторожность во всем из-за риска
попасть в неприятную ситуацию что называется "на пустом месте".
Не приобретать никакой техники и
компьютеров – велик риск поломок, техника быстро может выйти из строя и
обнаружения скрытых дефектов.
Не покупать авто и в целом быть
предельно осторожными на дороге поскольку в период ретро-Марса велик риск стать
участником ДТП.
Избегать любых операций и
хирургических вмешательств. Если операция плановая, то лучше ее перенести на
другой период.