Следственный комитет России подтвердил основную версию причины катастрофы Ан-148 авиакомпании Саратовские линии в Подмосковье. К гибели людей привела критическая ошибка экипажа.

Следственный комитет России подтвердил основную версию причины катастрофы Ан-148 авиакомпании "Саратовские линии" в Подмосковье. К гибели людей привела критическая ошибка экипажа.Выяснилось, что командир воздушного судна сознательно ввел самолет в пике, ориентируясь на неправильные показания датчиков. "Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, и в ходе набора высоты произошло их обледенение. Командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и принял меры по разгону судна путем перевода его в пикирование", – говорится в заявлении Следственного комитета.Помимо этого, летчики превысили угол наклона судна, поэтому самолет попросту потерял управляемость. "Таким образом, подтвердилась основная версия крушения – неверные действия экипажа", – заключила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.Эксперт уточнила, что эти данные были переданы главе ведомства Александру Бастрыкину. В связи с многочисленными жалобами на недостатки следствия и сроки проведения экспертиз было принято решение провести оперативное совещание на месте происшествия, передает официальный сайт Следственного комитета России.Ранее знаменитый летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев назвал пилотов Ан-148 "Саратовских авиалиний" убийцами. Эксперт уверен, что экипаж самолета был плохо подготовлен, что привело к гибели людей.Напомним, что крушение Ан-148 "Саратовских авиалиний" произошло днем 11 февраля. В результате катастрофы погибли все, кто находился на борту – 65 пассажиров и шесть членов экипажа.