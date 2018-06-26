Электронный адрес в период избирательной компании по выборам Губернатора Ивановской области, депутатов Ивановской Областной Думы седьмого созыва в единый день голосования 9 сентября 2018 ..

Электронный адрес в период избирательной компании по выборам Губернатора Ивановской области, депутатов Ивановской Областной Думы седьмого созыва в единый день голосования 9 сентября 2018 года.Новость5000 рублейСтатья (с выносом на главную страницу)10 000 рублей (3 дня)15 000 (10 дней)Баннер над «Шапкой» (1000х180 (рх)350 руб. за 1000 показовБаннер (240х400 (рх)350 руб. за 1000 показовБрендинг (только внутренние страницы)400 руб. за 1000 показовFullScreen400 руб .за 1000 показовЦены указаны в рублях с учетом НДС 18%.