Экс-супруга звезды 90-х Вадима Казаченко Ольга Мартынова появилась в эфире программы Пусть говорят Первого канала. Женщина ищет защитников.

Экс-супруга звезды 90-х Вадима Казаченко Ольга Мартынова появиласьв эфире программы "Пусть говорят" Первого канала. Женщина ищет защитников.Ольга пришла на шоу в компании своей подруги юриста КатиГордон. Бывшая возлюбленная Казаченко в очередной раз отметила, что считает Вадиманевменяемым."Я сомневаюсь в его психическом здоровье, неоднократно егодрузья об этом говорили, даже его директор, но, к сожалению, повлиять на это неможет никто кроме меня. Потому что я являюсь его законной супругой и только ямогу заявить о том, что возможно, у него проблемы со здоровьем. И насегодняшний день я подала иск в суд", – заявила Ольга. Мартыновой вторилведущий шоу Дмитрий Борисов. По его словам, "это уже не тот Казаченко", которогомы помним и любим.Екатерина Гордон, поддержала экс-супругу Казаченко. "Еслизабыть про то, что именно я виновата в разлуке Вадима и Оли и, вероятно, сделаларебенка, свела его с ума и нарушила его счастливую концертную жизнь и вернутьсяк фактам, то, например, еще будучи в браке, он присылал Ольге странные суммы денег.(…) Купание в ванне в очках с разговорами публичными на всю страну на оченьстранные темы. Он забывает, что он был дома, он не помнит чей это ребенок, онне знает чья это женщина. Мы допустили вдруг он хороший просто заболел", -заявила Екатерина.К сторонникам Мартыновой присоединился певец Андрей Ковалев."Человек, который плюет в лицо человеку, с которым он виделся на моей программе10 лет назад – это уже неадекватность. Я уже написал в Instagram, что, если тыподойдешь еще плюнешь, там я действовал на нижнем пределе самообороны, а сейчася буду действовать на верхнем, выбью ему зубы. Если со мной будет мой сынмаленький, я переломаю ему руки и ноги", – заявил музыкант.На съемочную площадку приехала мама Ольги Наталья Мартынова."Я обращаюсь к правоохранительным органам, в Госдуму, в комитет по законности,в комитет по защите матерей и детей: дело в том, что в эфире Вадим Казаченко озвучиладрес моих родственников, где проживает несовершеннолетний сын его. (…) Еслихоть один волос упадет с головы моего ребенка или моего внука ответственностьза это будет нести Вадим. Если он будет признан душевнобольным, я считаю, чтоэто будет лучший для него исход", – вылила ушат помоев на бывшего родственника женщина.