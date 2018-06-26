26.06.2018

2018-06-26 12:30:24

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка, 38» (22 (9623) от 26 июня 2018 года).

ПРИСВОЕНЫ ОЧЕРЕДНЫЕ ЗВАНИЯ

Министр внутренних дел России генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев вручил погоны руководителям территориальных органов и подразделений центрального аппарата МВД России, удостоенным специальных званий высшего начальствующего состава. Читайте на странице 2.



ОПЫТ СТОЛИЧНОЙ ГАИ ВОСТРЕБОВАН ЗА РУБЕЖОМ

В рамках международного сотрудничества в Управлении Госавтоинспекции по г. Москве состоялась встреча представителей правоохранительных органов Белоруссии и руководителей УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве. Подробности читайте на странице 2.



ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ НА ЗАРЯДКЕ

Ассоциация женщин московской полиции по приглашению декана факультета Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ им. М.В. Ломоносова Елены Халиповой приняла участие в спортивно-музыкальном флэшмобе «Зарядка с олимпийскими чемпионами», к которой присоединились чемпионы и призёры Олимпийских игр. Читайте на странице 2.



СПОКОЙСТВИЕ ОБЕСПЕЧЕНО

В рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на стадионе «Лужники» прошли матчи между сборными командами Германии — Мексики, Португалии — Марокко, а на стадионе «Открытие Арена» — между командами Польши — Сенегала, Аргентины — Исландии. Читайте на странице 2.



МУЖЕСТВО И САМООТВЕРЖЕННОСТЬ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ

Не так давно в календаре праздников появилась ещё одна памятная дата России — День партизан и подпольщиков. Он ежегодно отмечается 29 июня и учреждён «в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, внёсших значительный вклад в победу советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Читайте на странице 3.



ГЕРОЮ БЫЛО ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ

В Парке 850-летия Москвы состоялась торжественная церемония открытия Памятного камня лейтенанту полиции Виктору Разудалову, погибшему при исполнении служебных обязанностей. Подробнее на странице 3.



КТО С ЦИФРАМИ НА «ТЫ»

Информационный центр УВД по ЗелАО, которым руководит полковник внутренней службы Елена Шичина, по итогам служебной деятельности в 2017 году признан лучшим среди аналогичных подразделений столичной полиции. Читайте на странице 4.



ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ — ЛЕГКО НА ПРАКТИКЕ

На пульт экстренных оперативных служб «112» поступил сигнал о произошедшем возгорании в кабинете № 411 в ОМВД России по району Бибирево г. Москвы. Подробности на странице 4.



ЕСЛИ НАЧАЛСЯ ПОЖАР

Воспитанники центра содействия семейному воспитанию «Спутник» посетили 33-ю пожарно-спасательную часть ГУ МЧС России по ЦАО по г. Москве. Читайте на странице 4.



ОДНА НОЧЬ ПОЛИЦЕЙСКОГО ТРИО

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции всегда оказываются первыми там, где необходима помощь. Они охраняют наш покой, работая не только днём, но и ночью, когда дебоширов после утомительного трудового дня становится особенно много. Подробности читайте на странице 5.



БАНДА ИЗ БЫТОВКИ

7 июня в Московском городском суде был оглашён приговор по делу об убийстве сотрудника вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по г. Москве старшего сержанта полиции Виктора Глебова. Обвиняемый в преступлении Евгений Сазонов приговорён к пожизненному заключению, ещё четверым соучастникам назначено наказание от 6 до 21 года лишения свободы. Читайте на странице 5.



И ОТ МУЗЫКИ СВЕТ НЕЗЕМНОЙ

Встреча с лауреатом международных фестивалей камерной музыки Каринэ Гаспарян состоялась перед самым её юбилеем. Уже много лет она — заместитель начальника Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве — директор Дворца культуры, а также член президиума Совета ассоциации женщин московской полиции. Читайте на странице 6.



ПОСТАВИТЬ ЗАСЛОН НАРКОТРАФИКУ

26 июня отмечается Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. В канун этого события корреспондент «Петровки, 38» встретился с начальником Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майором полиции Юрием Девяткиным. Читайте на странице 7.



РЕКОМЕНДОВАНО «ЗАСВЕТИТЬСЯ»

В одной из школ нашего города стартовала широкомасштабная акция «Светлячок». В мероприятии приняли активное участие более 100 детей. Продолжение на странице 8.



А ВАШИ ДЕТИ ЗНАЮТ?

Пожалуй, сегодня нет такого ребёнка, у которого не было бы велосипеда, самоката или роликов. Некоторые счастливчики могут похвастаться перед ровесниками даже гироскутером, либо моноколесом. Читайте на странице 8.



ШКОЛА СВЕТОФОРНЫХ НАУК

В период летних каникул проблема детского дорожно-транспортного травматизма остаётся одной из актуальных, в связи с этим сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу по обучению детей правилам безопасного поведения на дороге. Подробности читайте на странице 8.



ПОИСКИ УВЕНЧАЛИСЬ УСПЕХОМ

В отдел полиции поступило сообщение от гражданки, что её 70-летняя мать, страдающая потерей памяти, ушла из дома и не вернулась. Продолжение на странице 8.



ВЕРНУЛИ РОДИТЕЛЯМ

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Гагаринскому району в ходе патрулирования территории на проспекте Вернадского, недалеко от станции метро, обратили внимание на подростка, который растерянно смотрел по сторонам. По всему было видно, что ребёнок дезориентирован. Читайте на странице 8.



ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ (ЗАПРЕТ) НА ВЫЕЗД ДОЛЖНИКОВ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Отказ в пропуске через государственную границу РФ (закрытие границы) для должников является одним из наиболее действенных способов их понуждения к погашению задолженности. Подробности читайте на странице 9.



ВОСТОРГ И АПЛОДИСМЕНТЫ

Для столичных полицейских и их коллег, прибывших из разных регионов Российской Федерации с целью охраны общественного порядка во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018, стал настоящим подарком концерт оркестра русских народных инструментов «Россияне» гарнизона московской полиции. Подробности читайте на странице 10.



В НАЧАЛЕ БЫЛИ СЧЁТЫ

О сотрудниках этого подразделения не снимают сериалов, о них не сочиняют романов писатели детективного жанра. Но тем не менее их работа крайне важна для всего правоохранительного гарнизона. Читайте на странице 10.



ЕСЛИ НАПАЛА СОБАКА

Собирая материалы для своих публикаций, мы много времени посвятили общению с кинологами. Рассказывали о работе, о подразделениях, но одна тема всегда оставалась «за бортом» нашего повествования. Подробности читайте на странице 11.



ПОТЕРЯ ДЕНЕГ В ОДИН КЛИК

В последнее время в сети активно расцветает очередной способ мошенничества. Злоумышленники крадут деньги доверчивых граждан, предлагая получить «социальную компенсацию» за коммунальные или медицинские услуги. Читайте на странице 11.



СЕЗОН КВАРТИРНЫХ КРАЖ

С наступлением дачного сезона и отпусков в столице участились случаи квартирных краж, в связи с чем полиция напоминает о необходимости обращать внимание на состояние дверей и окон своих квартир, а также на подозрительных лиц, находящихся в подъездах. Продолжение на странице 11.



УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК. НАЧАЛО ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию специальных выпусков, посвящённых 100-летней истории Московского уголовного розыска. Они формируются из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, создаваемой Советом ветеранов МУРа под общей редакцией Юрия Григорьевича Федосеева — начальника МУРа в 1991—1994 годах. Подробности читайте на страницах 12-13.



ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ И БЕСПРИСТРАСТНЫЙ

Полковник полиции в отставке Виктор ПИЛИПЕНКО — бывший начальник ЭКЦ Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Очень неординарная и в буквальном смысле увлечённая личность, он своим примером убедительно показывает, что в жизни всегда есть место разносторонним интересам. Подробнее на странице 14.



МОСКОВСКИЕ ЗАСТАВЫ

В середине XVIII века в местах пересечения Камер-Коллежского вала с дорогами, ведущими к Москве, были устроены заставы, на которых проверялись грузы, ввозимые в Москву. Свои названия заставы получали по дорогам или близлежащим местностям и монастырям. Продолжение на странице 15.



ЧТО ТАКОЕ ГРИПП И КАКОВА ЕГО ОПАСНОСТЬ

Грипп — это инфекционное заболевание, заболеть может любой человек. Возбудителем гриппа является вирус, который от инфицированного человека попадает в носоглотку окружающих. Подробности читайте на странице 15.



ЛЕГЕНДАРНЫЙ ФОРВАРД АРМЕЙЦЕВ

Григорий Федотов — в предвоенные и послевоенные годы это имя вызывало радостный трепет в сердцах болельщиков любых футбольных клубов и не обязательно ЦДКА, за который он играл. На игру великого тандема нападающих армейцев Григорий Федотов — Всеволод Бобров шла вся Москва. Читайте на странице 16.



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