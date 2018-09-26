Нижняя палата в ходе пленарного заседания в среду, 26 сентября, приняла во втором чтении законопроект о дополнительном выходном дне раз в три года для прохождения диспансеризации. При этом работники предпенсионного возраста получат на эти цели два дополнительных выходных раз в год. Нормативно-правовой акт одобрен депутатами единогласно.

Нижняя палата в ходе пленарного заседания в среду, 26 сентября, приняла во второмчтении законопроект о дополнительном выходном дне раз в три года для прохождениядиспансеризации. При этом работники предпенсионноговозраста получат на эти цели два дополнительных выходных раз в год. Нормативно-правовой акт одобрен депутатами единогласно.Нормативно-правовойакт закрепляет в Трудовом кодексе право на освобождение от работы наодин день раз в три года для прохождения диспансеризации. При этом заработником сохраняется его место (должность) и заработная плата.Дляграждан предпенсионного возраста (с учетом предполагаемых пенсионныхизменений он составит 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) и дляработников-получателей пенсии по старости или за выслугу летпредоставляется право на освобождение от работы для прохождениядиспансеризации в течение двух дней раз в год. Должность и заработнаяплата также будут сохранены.Дляполучения выходного с целью прохождения диспансеризации гражданинудостаточно написать соответствующее заявление и согласовать его сработодателем. Законопроект вступит в силу с 1 января следующего года.СпикерГосдумы Вячеслав Володин напомнил, что по действующему законодательствурегулярные медосмотры обязаны проходить только работники отдельныхкатегорий, например, сферы торговли или те, чья деятельность связана сповышенными источниками опасности. Законодатель посетовал, что длябольшинства работающих россиян возможность регулярно проходитьдиспансеризацию ограничена."Работодателичасто не идут навстречу, граждане вынуждены брать выходной за свойсчет, а чаще всего – просто отказываться от планового осмотра", -пояснил Володин, добавив, что рассматриваемый нормативно-правовой актпризван эту ситуацию изменить.Председательнижней палаты также отметил, что в майском указе президент РоссииВладимир Путин поставил задачу сделать все необходимое, чтобы снизитьсмертность среди трудоспособного населения.Именносвоевременная диагностика, подчеркнул председатель нижней палаты,позволяет выявлять заболевания на ранней стадии и успешно заниматьсялечением недугов. "Принимая данный законопроект, Государственная думареализует поручения главы государства", – сказал Володин.В соответствии с данными Министерства здравоохранения,в прошлом году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более58 миллионов человек. По словам замглавы думского комитета по охранездоровья Леонида Огуля, принятые поправки необходимо для того, чтобы к 2021 году выйти на уровень 80 миллионов человек, а к 2024-му – 130 миллионов.