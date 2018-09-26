Нижняя палата в ходе пленарного заседания в среду, 26 сентября, приняла во втором
чтении законопроект о дополнительном выходном дне раз в три года для прохождения
диспансеризации. При этом работники предпенсионного
возраста получат на эти цели два дополнительных выходных раз в год. Нормативно-правовой акт одобрен депутатами единогласно.
Нижняя палата в ходе пленарного заседания в среду, 26 сентября, приняла во втором
чтении законопроект о дополнительном выходном дне раз в три года для прохождения
диспансеризации. При этом работники предпенсионного
возраста получат на эти цели два дополнительных выходных раз в год. Нормативно-правовой акт одобрен депутатами единогласно.
Нормативно-правовой
акт закрепляет в Трудовом кодексе право на освобождение от работы на
один день раз в три года для прохождения диспансеризации. При этом за
работником сохраняется его место (должность) и заработная плата.
Для
граждан предпенсионного возраста (с учетом предполагаемых пенсионных
изменений он составит 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) и для
работников-получателей пенсии по старости или за выслугу лет
предоставляется право на освобождение от работы для прохождения
диспансеризации в течение двух дней раз в год. Должность и заработная
плата также будут сохранены.
Для
получения выходного с целью прохождения диспансеризации гражданину
достаточно написать соответствующее заявление и согласовать его с
работодателем. Законопроект вступит в силу с 1 января следующего года.
Спикер
Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что по действующему законодательству
регулярные медосмотры обязаны проходить только работники отдельных
категорий, например, сферы торговли или те, чья деятельность связана с
повышенными источниками опасности. Законодатель посетовал, что для
большинства работающих россиян возможность регулярно проходить
диспансеризацию ограничена.
"Работодатели
часто не идут навстречу, граждане вынуждены брать выходной за свой
счет, а чаще всего – просто отказываться от планового осмотра", -
пояснил Володин, добавив, что рассматриваемый нормативно-правовой акт
призван эту ситуацию изменить.
Председатель
нижней палаты также отметил, что в майском указе президент России
Владимир Путин поставил задачу сделать все необходимое, чтобы снизить
смертность среди трудоспособного населения.
Именно
своевременная диагностика, подчеркнул председатель нижней палаты,
позволяет выявлять заболевания на ранней стадии и успешно заниматься
лечением недугов. "Принимая данный законопроект, Государственная дума
реализует поручения главы государства", – сказал Володин.
В соответствии с данными Министерства здравоохранения,
в прошлом году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более
58 миллионов человек. По словам замглавы думского комитета по охране
здоровья Леонида Огуля, принятые поправки необходимо для того, чтобы к 2021 году выйти на уровень 80 миллионов человек, а к 2024-му – 130 миллионов.