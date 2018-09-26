В состязаниях приняли участие 54 спортсмена из 15 подразделений...

Завершился лично-командный чемпионат среди сотрудников подразделений аппарата Главного управления МВД России по г. Москве по самозащите без оружия.В состязаниях приняли участие 54 спортсмена из 15 подразделений.По итогам чемпионата 3-е место заняли представители команды Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по г. Москве. Второе место заняла команда Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве. Первыми стали представители команды Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по г. Москве.Также были отмечены и чемпионы в личном зачете, все являются представителями команды Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по г. Москве.Третье место занял Руслан Касимов, 2-е место досталось Павлу Жемойтель, чемпионом стал Вадим Ахромов.С успешным выступлением спортсменов поздравил заместитель начальника Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по г. Москве – начальник 4-го отдела подполковник внутренней службы Евгений Степанченко.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве