26.09.2018

2018-09-26 14:40:51

Смертельная авария с самосвалом попала на видео

на улице Ленина в селе Михайловка в Башкирии, в которой под колесами самосвала с отказавшими тормозами погибла 13-летняя девочка, попала на видео. Запись сделала камера наружного наблюдения.



Стали известны некоторые подробности случившегося. Погибшая школьница жила в Уфе, передает телеканал "". Сообщается, что в Михайловку она приехала для занятий в музыкальной школе.