Молодой человек хотел разложить «закладки» в одном из районов города

Молодой человек хотел разложить «закладки» в одном из районов городаВо Владимире задержали 21-летнего жителя Нижегородской области. В областном центре молодой человек попытался продать наркотики, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Поймали парня 19 сентября. В его машине оперативники нашли 3 пакетика, внутри которого было рассыпчатое вещество розового цвета.Эксперты заключили, что в пакетиках находилось наркотическое вещество «амфетамин». Всего у нижегородца изъяли 33,09 грамма.Задержанный рассказал, что планировал сбыть наркотики с помощью «закладок» в одном из районов города.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Подозреваемый заключен под стражу.