Он был депутатом регионального ЗакСобрания шестого созыва

Он был депутатом регионального ЗакСобрания шестого созываДепутаты лакинского городского совета проголосовали за кандидатуру нового главы местной администрации. Сити-менеджером стал бывший депутат ЗакСобрания Алексей Андрианов. Он сменил действующего депутата ЗС Андрея Маринина, который сложил с себя полномочия после выборов.Алексей Андрианов родился в 1982 году. Трудовую деятельность начал на «Точмаше». Потом стал бизнесменом. Окончил РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2011 году стал депутатом в Собинке, а с 2011 по 2013 год был помощником члена Совета Федерации Савенкова. Был депутатом регионального ЗакСобрания шестого созыва.