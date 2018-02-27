Спикера ЗС наградили за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 23 февраля подписал распоряжение о награждении Почетной грамотой Президента РФ председателя Законодательного Собрания Владимирской области Владимира Киселёва. Владимира Киселёва наградили за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.Благодарностью Президента Российской Федерации от 23 февраля за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу отмечена заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова.