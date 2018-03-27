Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию актрисы Стеллы Барановской. Звезда все еще не может принять смерть подруги.

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в Instagramфотографию актрисы Стеллы Барановской. Звезда все еще не может принять смерть подруги.Под снимком Барановской телеведущая написала: "Иногда,так хочется спросить твоего совета! Ты всегда все видела наперед.И всегда готова была поделиться любовью! Моя маленькая чуткая девочка".Чехова призналась, что иногда мысленно говорит со своейподругой, задает ей вопросы. Ей очень не хватает близкой подруги, ведь тапонимала ее с полуслова. "Но я знаю, что на тонкомплане ты всегда держишь меня за руку и посылаешь мне ответына мои вопросы. Я учусь их читать, крошечка. Люблю тебяи скучаю", – поделилась звезда.Подписчики с грустью и скорбью отреагировали на публикацию Чеховой. Они присоединились к ее словам и отметили, что Стелла быладля многих примером для подражания и дарила только свет и радость.Напомним, СтеллаБарановская умерла от рака крови 4 сентября 2017 года. Актриса на протяжениидвух лет боролась со страшной болезнью – острым лимфобластным лейкозом, нобезуспешно. Немалую роль в этом сыграло нежелание девушки проходить необходимыйв ее случае курс химиотерапии.Перед смертью весомуюподдержку актрисе оказывали телеведущая Анфиса Чехова, журналистка ЕкатеринаГордон, певицы Анастасия Стоцкая и Зара. Более того, последняя даже нанекоторое время приютила у себя шестилетнего сына Барановской Даниила.