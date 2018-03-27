В портфеле ГК Сибпромстрой около 300 объектов, а объемы строительства – 150-200 тысяч кв. м.

Выставка "Недвижимость от лидеров" традиционно собирает на своей площадке только лидеров отрасли. В этом году партнером мероприятия выступает группа компаний "Сибпромстрой" — один из крупнейших девелоперов России.На рынок недвижимости Московского региона ГК "Сибпромстрой" вышла в 2013 году с многолетним опытом за плечами, собственными технологиями строительства и принципами реализации бизнеса, наработанными более чем за четверть века. О флагманских подмосковных проектах компании, о том, как продавать готовое жилье стоимостью от 1,9 млн. рублей и как экономить на коммунальных платежах рассказывает Дмитрий Ребров, заместитель генерального директора ГК "Сибпромстрой".— Дмитрий, сегодня группа компаний "Сибпромстрой" – один из немногих застройщиков, кто продает только готовое жилье. Как давно вы работаете по этой схеме и как к ней пришли? Удачное стечение экономических обстоятельств или принципиальный подход компании?— Мы работаем на рынке недвижимости уже более четверти века. За эти годы в компании сформировалась собственная идеология, один из принципов которой – продажа доступного готового жилья. Мы пришли к этой схеме не сразу. Работая в Сургуте, так же, как и все застройщики, начинали с долевого строительства. Но на московский рынок вышли уже с принципиальной позицией – продавать только готовое жилье.В условиях меняющегося законодательства, ужесточения требований к застройщикам, участники рынка сегодня зачастую находятся в подвешенном состоянии. Наша деятельность не зависит от ФЗ-214. Мы как продавали готовые квартиры, так и продолжим их продавать. Все строительство осуществляется на инвестиции компании "Сибпромстрой", без привлечения средств граждан. Покупатели получают квартиры в день заключения сделки и могут сразу же готовиться к переезду. Особенно если они приобретают квартиру с отделкой.— Многие покупатели может и рады прибрести готовое жилье, но покупают жилье на этапе строительства именно потому, что не располагают большими средствами и хотят сэкономить. Ваших клиентов, вы, получается, лишаете такой возможности?— Дело в том, что в наших проектах, в том же "Первом Зеленоградском", цена готового жилья ниже, чем средняя по рынку в строящихся объектах. Судите сами, стоимость квартиры-студии с отделкой начинается от 1,9 млн рублей, двухкомнатной квартиры с отделкой площадью 72 кв. м – от 3,7 миллионов, трехкомнатной – от 3,9 млн. рублей. При этом если квартира приобретается в ипотеку, то стоимость отделки также включается в нее.Более того, мы предоставляем возможность приобрести квартиру даже тем, кто не имеет первоначального взноса. В этом случае застройщик – группа компаний "Сибпромстрой" предоставляет беспроцентную ссуду в размере первоначального взноса.Наш покупатель может, конечно, сэкономить, выбрав вариант квартиры без отделки. Но стоимость квартиры с отделкой всего на 150-250 тысяч дороже, чем без нее. Поэтому, если владельцам не требуется особый дизайнерский ремонт, то приобретение квартиры с отделкой – оптимальное решение.Мы реализуем два варианта отделки: эконом и улучшенная. Стоимость эконом-варианта – 3,7 тысяч рублей за квадратный метр, улучшенной – чуть больше 5 тысяч.При этом в обоих случаях отделка выполняется "под ключ". Разница только в строительных материалах. Если в первом случае – на пол мы настилаем линолеум, то во втором – ламинат; на стены ванных комнат в эконом-варианте наносится водоотталкивающая краска, в улучшенном – плитка до полотка. И так далее. Но в любом случае, это полностью готовая к заселению квартира с межкомнатными дверьми, розетками и выключателями, сантехникой. Стоимость стандартного ремонта собственными силами чаще всего начинается от 10-12 тысяч за кв. м.— Дмитрий, вы упомянули, что у компании есть собственная идеология. На чем еще она базируется, кроме принципа "строим на свои"?— Мы считаем, что жилье должно быть не только качественным, но и недорогим, как с точки зрения цены покупки, так и его дальнейшей эксплуатации. Поэтому мы сконцентрировались на экономической составляющей с точки зрения покупателя, и разработали единый проект энергоэффективного дома, который реализуем уже более 10 лет и в морозном Сургуте, и в теплом Белгороде. По такому же проекту в Подмосковье построены оба наших проекта: ЖК "Альтаир", и масштабный "Первый Зеленоградский". Наши дома соответствуют классу энергоэффективности "А" или "А+" (очень высокий) – я не знаю других проектов стандарт-класса, которые могли бы похвастаться таким высоким показателем. На выставке "Недвижимость от лидеров 2018" мы будет представлять эти проекты, где расскажем об их энергосберегающих свойствах.Если кратко, то проект энергоэффективного дома предполагает внедрение целого ряда технологий, позволяющих сократить теплопотери здания до 30 Вт/кв.м, при нормативе для Сургута в 56 Вт/кв. м. Для Московского региона нормативы составляют около 43 Вт/кв. м. Мы предполагаем, что в подмосковных проектах ЖК "Альтаир" и ЖК "Первый Зеленоградский" реально достичь показателя теплопотерь в 25 Вт /кв. м. А главный результат энергоэффективности – сокращение коммунальных платежей на 35%.— За счет чего возможно достичь такой экономии более чем в треть? Поделитесь секретом?— Секрета здесь нет. Такой результат складывается из нескольких составляющих, которые за годы работы превратились в целый комплекс мероприятий, работающих на энергосбережение. Начиная от модернизированных технологий строительства, заканчивая установкой энергоэффективных светильников.В ГК "Сибпромстрой" внедрением энергосберегающих технологий занимается целый теплотехнический отдел, специалисты которого исследуют каждый дом при помощи современного тепловизора.Мы создаем "строительную шубу", в которую укутываем каждый дом. Она состоит из новых стеновых соединений, качественных материалов для герметизации стыков и швов, утеплителя и навесного вентилируемого фасада. Навесной фасад позволяет не только сохранять тепло в помещении, но и препятствует появлению сырости и существенно сокращает количество строительного материала, необходимого для возведения стен зданий. Кроме того, фасады выполнены из металлокассет, которые позволяют максимально разнообразить колористические решения. На привлекательность внешнего вида и безопасность работает и общая подсветка домов в темное время суток. ГК "Сибпромстрой" одной из первых в России реализовала проект ночной комплексной подсветки целого микрорайона.В домах сокращена площадь мест общего пользования до 8-13%, исключены технические этажи. В местах общего пользования установлены светодиодные светильники. В квартирах – современные гигроскопические клапаны проветривания и термоголовки, позволяющие жильцам самостоятельно регулировать температуру в квартире и корректировать расход тепла. В домах подведено только холодное водоснабжение, а для нагрева воды установлены современные электрические водонагреватели, которые являются основой для снижения затрат на общее водопотребление.Энергоэффективность домов оценили не только жители наших комплексов, которые экономят на коммунальных платежах до 30-35%, но и профессионалы. Три года подряд ГК "Сибпромстрой" занимает лидирующие позиции на Всероссийском конкурсе по энергосбережению ENES.В 2015 году мы заняли первое место в категории "Лучший энергоэффективный многоэтажный жилой дом". А в 2016 году мы стали лидерами в энергоэффективности среди многоэтажных домов. Теплопотери в домах, выставленных на конкурс, были снижены более чем на треть.— В портфеле ГК "Сибпромстрой" около 300 объектов, а объемы строительства – 150-200 тысяч кв. м. За счет чего удается удерживать такие высокие темпы строительства и объемы жилья?— Технология крупнопанельного домостроения — одна из самых популярных в мире в силу ряда характеристик. Мы усовершенствовали эту технологию, благодаря чему был разработан и успешно применяется нами уникальный проект возведения домов, который позволяет строить жильё быстро, недорого и с использованием российского оборудования. Дома возводятся по запатентованному проекту "Конструкция стены высотного здания", разработчиком которого является учредитель ГК "Сибпромстрой" Николай Калинникович Сторожук.Мы модернизировали приобретённый в Сургуте завод ЖБИ, который на тех же площадях стал выпускать в три раза больше продукции, чем раньше, причём исключительно на российском оборудовании. Была существенно снижена материалоёмкость и количество элементов монтажа на этаже. И, конечно, как я уже говорил, мы добились высоких показателей по энергоэффективности. Завод сегодня обладает потенциалом производства материалов для строительства до 500 тысяч квадратных метров жилья в год. Собственное производство стройматериалов и их технологические характеристики позволяют нам оптимизировать затраты на строительство и удерживать цены за квадратный метр на демократическом уровне.— Дмитрий, в 2016 году Патриарх Кирилл рекомендовал ваш проект Храма Святого Георгия Победоносца, возведенного в Сургуте, в качестве типового всем приходам РПЦ. Какое значение для вас имеет понятие "социальная ответственность бизнеса"?— Благотворительность – одно из важнейших направлений деятельности нашей компании и часть ее идеологии. За 25-летнюю историю компания возвела порядка 20 храмов или храмовых комплексов: в части из них ГК "Сибпромстрой" выступил как генподрядчик и инвестор, а в части — как застройщик и инвестор. Мы построили храмы в Югре, Белгородчине и в Украине. В Подмосковье рядом с ЖК "Первый Зеленоградский" компания возвела Храм в честь иконы Божией Матери "Знамение". Место для храма было выбрано не случайно: в 1930-е годы здесь была разрушена Знаменская церковь.Наш проект храмового комплекса святого Георгия Победоносца мы передали Московской Патриархии для дальнейшего использования при строительстве храмовых комплексов в других регионах России. На основе проекта в Москве в Новых Черемушках будет построено московское представительство Ханты-Мансийской метрополии.Строительство храмов – это только одно из направлений благотворительной деятельности компании. Мы оказываем помощь общественным и религиозным организациям и некоммерческим фондам, а также напрямую одаренным детям, сиротам и детям-инвалидам. В Сургуте ГК "Сибпромстрой" построила уникальный Центр спорта инвалидов, где полноценно могут заниматься люди с ограниченными возможностями. Этот Центр компания подарила многократному чемпиону России, Европы и Мира, четырехкратному Олимпийскому чемпиону, рекордсмену мира и Олимпийских игр Алексею Ашапатову. В Подмосковье в рамках ЖК "Первый Зеленоградский" реализуется дом причта с центром социальной помощи семье и детям и воскресной школой.В целом на конец 2017 года компанией на благотворительность затрачено более 800 млн рублей. Мы считаем, что должны создавать возможности для духовного образования, потому что за этим будущее страны.