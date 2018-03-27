Пожар в кемеровском торговом центре Зимняя вишня
унес жизни 41 ребенка. Число жертв подтвердили родственники погибших.
Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня"
унес жизни 41 ребенка. Число жертв подтвердили родственники погибших.
Инициативная группа, созданная родственниками жертв пожара в
кемеровском ТЦ, осмотрела морг, куда свозили тела погибших. По итогам проверки
составлен список, который вывесили в штабе группы – в нем 64 имени.
"Там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали
– мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи", – сообщили
активисты.
Жители Кемерова решили проверить официальные данные о
количестве погибших после того, как в соцсетях распространилась информация о
сотнях жертв. Сообщалось, что счет, якобы, идет на сотни. Данные появились на странице
телеканала "Россия 24" в соцсети "ВКонтакте" – однако
руководство заявило, что информацию опубликовали хакеры, взломавшие аккаунт.
Следственный комитет также опроверг данные о сотнях
погибших. СК уже задержал несколько человек и завел три уголовных дела по факту
пожара в "Зимней вишне". По данным следствия, в ТЦ не работала
пожарная сигнализация, а охранник, дежуривший в день происшествия, не включил
систему оповещения.
Президент России 27 марта пообщался с жителями Кемерова. Владимир
Путин выразил им свои соболезнования. Глава государства также отметил, что
властям нет смысла занижать число потерь.
Тем временем стало известно, что пожарных в горящий торговый
центр вызвали с запозданием. Как сообщили в МЧС, к прибытию расчетов уже
выгорела большая площадь. "В 12.15, по прибытию на место чрезвычайной
ситуации, огнем были охвачены помещения трех кинозалов и контактного зоопарка,
наблюдалось плотное задымление по всему третьему этажу", – цитирует
сообщение ведомства Life.ru.
Напомним, что пожар в торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека. Среди возможных причин ЧП рассматривают поджог.