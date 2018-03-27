Пожар в кемеровском торговом центре Зимняя вишня унес жизни 41 ребенка. Число жертв подтвердили родственники погибших.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня"унес жизни 41 ребенка. Число жертв подтвердили родственники погибших.Инициативная группа, созданная родственниками жертв пожара вкемеровском ТЦ, осмотрела морг, куда свозили тела погибших. По итогам проверкисоставлен список, который вывесили в штабе группы – в нем 64 имени."Там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали– мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи", – сообщилиактивисты.Жители Кемерова решили проверить официальные данные околичестве погибших после того, как в соцсетях распространилась информация осотнях жертв. Сообщалось, что счет, якобы, идет на сотни. Данные появились на страницетелеканала "Россия 24" в соцсети "ВКонтакте" – однакоруководство заявило, что информацию опубликовали хакеры, взломавшие аккаунт.Следственный комитет также опроверг данные о сотняхпогибших. СК уже задержал несколько человек и завел три уголовных дела по фактупожара в "Зимней вишне". По данным следствия, в ТЦ не работалапожарная сигнализация, а охранник, дежуривший в день происшествия, не включилсистему оповещения.Президент России 27 марта пообщался с жителями Кемерова. ВладимирПутин выразил им свои соболезнования. Глава государства также отметил, чтовластям нет смысла занижать число потерь.Тем временем стало известно, что пожарных в горящий торговыйцентр вызвали с запозданием. Как сообщили в МЧС, к прибытию расчетов ужевыгорела большая площадь. "В 12.15, по прибытию на место чрезвычайнойситуации, огнем были охвачены помещения трех кинозалов и контактного зоопарка,наблюдалось плотное задымление по всему третьему этажу", – цитируетсообщение ведомства Life.ru.Напомним, что пожар в торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека. Среди возможных причин ЧП рассматривают поджог.