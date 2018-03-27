27.03.2018

2018-03-27 12:25:28

Под Москвой провалившуюся под лед девочку спас прохожий

ЧП случилось в Мытищинском парке. Как пишет ", подросток прогуливался по реке Яузе и провалился под лед. Это увидел один из прохожих, который бросился спасать утопающую.



Предположительно, девочка делала фотографии на телефон, из-за чего не заметила опасности. Пострадавшую благополучно вытащили из ледяной воды и передали врачам.