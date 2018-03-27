Злоумышленники вскрыли багажник машины, вынули из него коробки с радиоуправляемой техникой, после чего скрылись...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ивановское задержали двоих мужчин по подозрению в краже игрушечных радиоуправляемых машин и квадрокоптеров», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции с сообщением о краже из автомашины обратился сотрудник фирмы по продаже радиоуправляемой техники.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что на Челябинской улице из автомашины потерпевшего марки ВАЗ были похищены игрушечные 15 мини-джипов и 4 легковых спортивных автомобиля на радиоуправлении, а также 6 квадрокоптеров. Материальный ущерб составил свыше 17 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Молостовых задержали подозреваемых. Ими оказались 29-летний и 28-летний уроженцы Владимирской области. Как выяснилось, злоумышленники вскрыли багажник машины, вынули из него коробки с товаром, после чего скрылись. Похищенное изъято.По данному факту следствием ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73