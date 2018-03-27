Злоумышленники вскрыли багажник машины, вынули из него коробки с радиоуправляемой техникой, после чего скрылись...
«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ивановское задержали двоих мужчин по подозрению в краже игрушечных радиоуправляемых машин и квадрокоптеров», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В территориальный отдел полиции с сообщением о краже из автомашины обратился сотрудник фирмы по продаже радиоуправляемой техники.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что на Челябинской улице из автомашины потерпевшего марки ВАЗ были похищены игрушечные 15 мини-джипов и 4 легковых спортивных автомобиля на радиоуправлении, а также 6 квадрокоптеров. Материальный ущерб составил свыше 17 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Молостовых задержали подозреваемых. Ими оказались 29-летний и 28-летний уроженцы Владимирской области. Как выяснилось, злоумышленники вскрыли багажник машины, вынули из него коробки с товаром, после чего скрылись. Похищенное изъято.
По данному факту следствием ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ВАО
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