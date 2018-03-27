Злоумышленник систематически предоставлял наркозависимым людям свою квартиру для потребления ими запрещенных веществ...

Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из службы участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Куриловское» задержали 43-летнего жителя столицы по подозрению в организации притона для потребления наркотических средств.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что задержанный систематически предоставлял наркозависимым людям свою квартиру для потребления ими запрещенных веществ. В качестве вознаграждения мужчина получал продукты питания и алкогольную продукцию.При обследовании жилого помещения оперативники обнаружили и изъяли предметы, используемые для потребления наркотиков. Кроме того, в квартире задержанного находились двое молодых людей с внешними признаками наркотического опьянения.Отделом дознания МО МВД России «Куриловское» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79