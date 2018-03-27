Этери Тутберидзе – наставник российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой, оценила результаты своих подопечных в прошедшем олимпийском сезоне. По ее словам, выступлениями фигуристов и фигуристок она в целом довольна.

Этери Тутберидзе – наставник российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой, оценила результаты своих подопечных в прошедшем олимпийском сезоне. По ее словам, выступлениями фигуристов и фигуристок она в целом довольна."Олимпийский год получился сложным, однако наша группа продемонстрировала в целом высокие результаты, — сказал Тутберидзе, слова которой приводит Чемпионат.Com. – Внутри команды имелась сильная конкуренция и психологически было сложно. Жена и Алина для меня как две дочки и всегда желаешь обеим здоровья и всего лучшего. Жаль, что нам не хватило опыта на минувшем чемпионате мира, однако такого не бывает, что выигрываешь все. Мы переживали за мотивацию Алины, но после чемпионата мира она точно сохранится, проблем не будет".Напомним, что на Олимпийских играх-2018 Загитова и Медведева завоевали золотые и серебряные медали соответственно. На чемпионате мира Загитова заняла итоговую пятую строчку, в то время как Медведева не принимала участие в турнире из-за полученной травмы.