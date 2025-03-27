Он исключен из списка продажи госкомпании ДОМ.РФ.

Во Владимире парк Счастливых (Козий парк) исключен из списка продажи госкомпании ДОМ.РФ. Попытка открыть страницу с объявлением приводит к ошибке. Обсуждение продажи парка началось в феврале, и активисты выступили против потенциальной застройки.Как пишет «», жители региона, под руководством активистки Полины Артюх, обратились к ДОМ.РФ и губернатору с просьбой сохранить зеленую зону. В ответе компании указано, что участок передан в управление по решению правительства. Пока неясно, что означает исключение парка из продажи.Напомним, ранее мы писали, что