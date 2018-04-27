МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Московские власти разработали законопроект, запрещающий использовать граффити для рекламы. Это связано с требованиями Международной федерации футбола (ФИФА) о недопустимости посторонней рекламы на маршрутах следования команд - участниц чемпионата мира, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на департамент рекламы и СМИ столицы. В январе в пресс-службе департамента ТАСС сообщали, что городские власти намерены упорядочить нанесение граффити, чтобы положить конец хаотичному распространению рекламных рисунков.

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Московские власти разработали законопроект, запрещающий использовать граффити для рекламы. Это связано с требованиями Международной федерации футбола (ФИФА) о недопустимости посторонней рекламы на маршрутах следования команд - участниц чемпионата мира, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на департамент рекламы и СМИ столицы.В январе в пресс-службе департамента ТАСС сообщали, что городские власти намерены упорядочить нанесение граффити, чтобы положить конец хаотичному распространению рекламных рисунков."Город упорядочивает нанесение граффити. Не всем это нравится, но рекламораспространение в столице должно иметь свои пределы", - цитирует издание главу департамента Ивана Шубина.Такие меры связаны с обязательствами России перед ФИФА, по которым футбольная ассоциация резервирует для своих партнеров рекламные площади на маршрутах движения команд - участниц грядущего чемпионата мира. Размещение несогласованной рекламы противоречит этим требованиям, рассказал "Коммерсанту" представитель департамента.Согласно новым правилам, граффити не может содержать рекламы. Также вводятся другие ограничения, например, текст не должен занимать более 30% композиции. Кроме того, создание граффити теперь придется согласовывать в худсовете при Архитектурном совете Москвы и утверждать в Москомархитектуре. Выдавать предписания на удаление изображений, нарушающих закон, будут Мосжилинспекция, Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) и Мосгорнаследие.Поправки получили одобрение в аппарате мэра, сообщает "Коммерсантъ".