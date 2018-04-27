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<a href="http://33live.ru/novosti/27-04-2018-daryat-podarki-za-ipoteku.html" target="_blank">Дарят подарки за ипотеку</a> - Подарки за ипотеку. Владимирцам вручили призы за взятые кредиты. Акцию в честь дня рождения провел Владимирский городской ипотечный фонд. В этом месяце кредитной организации исполняется 15 лет. Всё это время ипотечный фонд помогал владимирцам приобрести квартиру с помощью социальных программ. Кто сегодня может рассчитывать на помощь? Расскажем далее.