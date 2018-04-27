29-летний австрийский певец Томас Нойвирт, ставший победителем Евровидения в 2014 году в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, заявил, что больше не будет выступать на публике в женском обличье. По словам Нойвирта, сейчас ему комфортнее быть мужчиной в ботинках.

29-летний австрийский певец Томас Нойвирт, ставший победителем "Евровидения" в 2014 году в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, заявил, что больше не будет выступать на публике в женском обличье. По словам Нойвирта, сейчас ему комфортнее быть "мужчиной в ботинках", сообщает Independent.Австриец признался, что девичий образ и платья ему надоели."Я десять лет работал над раскрытием женской части своего "я". После победы на "Евровидении" я понял, что у Кончиты огромный потенцивал, который можно развивать в разных направлениях. Но к настоящему моменту эта идея себя изжила. Я ищу вдохновения в других областях", — рассказал Томас Нойвирт.По словам австрийца, сейчас он чувствует себя органично в образе мужчины. Нойвирт также сказал, что рад вновь стать "невидимым" для случайных прохожих, которые ранее часто узнавали его на улицах.Ранее сообщалось, что в апреле Нойвирт сообщил о своем положительном ВИЧ-статусе.