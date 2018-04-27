На встрече президента Франции Эммануэля Макрона и американского лидера Дональда Трампа в США первых леди двух стран сфотографировали со спины. Снимки стали поводом для горячей дискуссии в Сети.

На встрече президента Франции ЭммануэляМакрона и американского лидера Дональда Трампа в США первых леди двухстран сфотографировали со спины. Снимки стали поводом длягорячей дискуссии в Сети.Интернет-пользователи бурно обсуждают ягодицы Меланьи Трампи Брижит Макрон. В то время как обтягивающая белая юбка выгодно подчеркиваетформы первой леди США, пятая точка жены французского лидера смотрится довольно жалко."Элегантнаяженщина и парень в юбке", "Мать и дочь", "Макрон, покорми жену!", "Так сказать, разница налицо", "Простокость унылая", – сравнили пользователи фигуры Меланьии Брижит. Некоторые комментаторы посоветовали супруге Макрона носитьнижнее белье с эффектом пуш-ап.Другие пользователи Сети заступилисьза супругу Макрона, указав на разницу в возрасте. Ониотметили, что у Брижит ноги красивее, чем у Меланьи."Затоне силиконовая. Это делает ей честь", "Справа юбка другогопокроя – более свободная", – написали они. Защитники Брижитотметили, что она счастливее в браке, чем первая леди США, поэтому различияво внешности жен президентов не так важны.