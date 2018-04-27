Младший отпрыск продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения
Плющенко Саша получил золото на своих первых соревнованиях. В Сети тут же решили,
что победу мальчик получил незаслуженно.
Младший отпрыск продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения
Плющенко Саша получил золото на своих первых соревнованиях. В Сети тут же решили,
что победу мальчик получил незаслуженно.
Разговоры начались из-за того, что награда, за которую
боролись ребятишки, как и площадка, принимающая состязания, носят имя его знаменитого
отца. Многие поспешили заметить, что Саше дали медаль из-за родственных связей,
а не за талант и трудолюбие.
"Когда только стало известно
о кубке Плющенко было ясно кто победит", "Можно было просто вручить
медаль дома )))", "Но , все равно , все были уверены в том , что кубок
будет его !!! Это немного наверное не справедливо , когда ребенок участвует в
соревнованиях , которые спонсирует родитель! Сколько бы ребенок не выкладывался
, никто не будет считать его победу объективным", "Рудковская была Главным судьей,
а Билан – судья на линии", "🤣🤣🤣🤣 какая очевидность! Смешно до слез😂", "Блин,
как неожиданно😂😂😂😂😂😂", "еще
б он не откатал, когда его мамка ремнем и в темную комнату", "Господи ну
хочется человеку организовать свой турнир и дать первое место сыну! Имеет право!"
– не унимались скептически настроенные пользователи Сети.
Кстати, у Плющенко младшего были и сторонники, которые грудью
встали на защиту спортивного малыша. "Судил не
отец!!! Ребенок пашет !!! И он лучше был всех!! Посмотрите прокаты других и
сравните их с Сашей!!!!", "Люди, давайте лучше порадуемся за юного
мальчика, он настоящий трудяга и очень старался!!! Удачи, Сашок ☘️☘️☘️👍👍👍 Рады за тебя❤️❤️❤️😘🇸🇪", "Плющенко
младшенький болею только за тебя,умница,ты ЧЕМПИОН!!!!", – поддержали юного
спортсмена поклонники.
Отметим, что ни те, кто обвинял Плющенко в подсуживании
своему сыну, ни те, кто защищал ребенка от нападок, кроме как выступление Саши
больше ничего не видели, поэтому не могли сравнить его с другими участниками,
так как полноценный записи соревнований в Сети пока нет.
Пятилетний Саша Плющенко очень много тренируется: каждый
день он по несколько часов оттачивает свои навыки. Мальчик занимается
гимнастикой, тренирует координацию и выносливость вместо того, чтобы играть с
друзьями и беззаботно смотреть мультики.