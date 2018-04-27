Младший отпрыск продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша получил золото на своих первых соревнованиях. В Сети тут же решили, что победу мальчик получил незаслуженно.

Младший отпрыск продюсера Яны Рудковской и фигуриста ЕвгенияПлющенко Саша получил золото на своих первых соревнованиях. В Сети тут же решили,что победу мальчик получил незаслуженно.Разговоры начались из-за того, что награда, за которуюборолись ребятишки, как и площадка, принимающая состязания, носят имя его знаменитогоотца. Многие поспешили заметить, что Саше дали медаль из-за родственных связей,а не за талант и трудолюбие."Когда только стало известноо кубке Плющенко было ясно кто победит", "Можно было просто вручитьмедаль дома )))", "Но , все равно , все были уверены в том , что кубокбудет его !!! Это немного наверное не справедливо , когда ребенок участвует всоревнованиях , которые спонсирует родитель! Сколько бы ребенок не выкладывался, никто не будет считать его победу объективным", "Рудковская была Главным судьей,а Билан – судья на линии", "🤣🤣🤣🤣 какая очевидность! Смешно до слез😂", "Блин,как неожиданно😂😂😂😂😂😂", "ещеб он не откатал, когда его мамка ремнем и в темную комнату", "Господи нухочется человеку организовать свой турнир и дать первое место сыну! Имеет право!"– не унимались скептически настроенные пользователи Сети.Кстати, у Плющенко младшего были и сторонники, которые грудьювстали на защиту спортивного малыша. "Судил неотец!!! Ребенок пашет !!! И он лучше был всех!! Посмотрите прокаты других исравните их с Сашей!!!!", "Люди, давайте лучше порадуемся за юногомальчика, он настоящий трудяга и очень старался!!! Удачи, Сашок ☘️☘️☘️👍👍👍 Рады за тебя❤️❤️❤️😘🇸🇪", "Плющенкомладшенький болею только за тебя,умница,ты ЧЕМПИОН!!!!", – поддержали юногоспортсмена поклонники.Отметим, что ни те, кто обвинял Плющенко в подсуживаниисвоему сыну, ни те, кто защищал ребенка от нападок, кроме как выступление Сашибольше ничего не видели, поэтому не могли сравнить его с другими участниками,так как полноценный записи соревнований в Сети пока нет.Пятилетний Саша Плющенко очень много тренируется: каждыйдень он по несколько часов оттачивает свои навыки. Мальчик занимаетсягимнастикой, тренирует координацию и выносливость вместо того, чтобы играть сдрузьями и беззаботно смотреть мультики.