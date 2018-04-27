Несколько работников торгового центра Шоколад сцепились в потасовке с одним из буянящих посетителей. Приехавшая полиция задержала изрядно помятого дебошира по окончании рукопашной схватки.

В социальных сетях активно обсуждается произошедшая на днях в ярославском торговом центре "Шоколад" потасовка между нетрезвым посетителем молла и его работниками. По словам очевидцев, незадолго до драки, попавшей на видео, два нетрезвых молодых человека громко кричали, используя нецензурную лексику и пугали женщин с детьми.На замечания дебоширы не реагировали и начали потасовку, когда несколько работников "Шоколада" попытались вывести хулиганов на улицу. Жесткая рукопашная закончилась победой сотрудников торгового центра, и приехавшая полиция задержала одного из буянов.