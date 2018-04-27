В отношении виновника ДТП, в результате которого погиб малолетний ребенок, вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы...

На основании материалов уголовного дела, расследованного ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, Нагатинским районным судом г. Москвы в отношении фигуранта уголовного дела, возбужденного по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб малолетний ребенок, вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.Ранее сообщалось, что 5 ноября 2017 года водитель грузового автомобиля, следуя в сторону Каширского шоссе, совершил столкновение со следовавшей в попутном направлении автомашиной «Тойота Карина». В результате происшествия водитель иномарки, 28-летний житель Подмосковья, был доставлен в медицинское учреждение. Его маленькая дочь, находившаяся в салоне автомобиля, от полученных травм скончалась на месте.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водитель грузовика, 28-летний приезжий из ближнего зарубежья, был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Расследование было завершено. В марте текущего года уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Нагатинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53