Пьяные мужчины в Моздоке осквернили памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, превратив Вечный огонь в своего рода мангал. Признания одного из задержанных сняли на видео.

Пьяные мужчины в Моздоке осквернили памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, превратив Вечный огонь в своего рода мангал, сообщила пресс-служба управления МВД по Северной Осетии. Признания одного из задержанных сняли на видео."Пожарили печень, покушали и пошли спать. Если бы я знал, что это вандализм, я бы вообще не пошел туда!" — оправдывался 44-летний местный житель.На кадрах с места видно, что он вместе с приятелем (тому 58 лет) не только устроил пикник, но и оставил после себя кучу мусора.За вандализм мужчинам может грозить до трех месяцев ареста или год исправительных работ.