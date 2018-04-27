Злоумышленник совершил поджог иномарки на почве личных неприязненных отношений с ее владельцем...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево задержали 28-летнего мужчину по подозрению в поджоге иномарки.В ОМВД России по району Новогиреево поступило сообщение о возгорании автомашины. Житель столицы обнаружил сгоревшим свой автомобиль «Ауди Q5», который он накануне припарковал возле одного из домов на Утренней улице. Сумма ущерба составила 1 миллион 600 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево задержали подозреваемого - 28-летнего приезжего. Установлено, что злоумышленник совершил поджог иномарки на почве личных неприязненных отношений с ее владельцем.Следствием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73