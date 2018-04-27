35-летний мужчина во всем признался

35-летний мужчина во всем призналсяВ Костроме задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в серийных квартирных кражах.Злоумышленник во всем признался. Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, сообщения о нескольких кражах поступили в полицию в конце апреля из разных районов Костромы. Везде были схожие обстоятельства - проникновение в квартиру и кража ценностей.Когда мужчину задержали, он рассказал, что выбирал жилье с одной входной дверью и с помощью отмычек открывал её. После злоумышленник забирал электронику, деньги и ювелирные украшения. Он хранил украденное в машине и съемной квартире.