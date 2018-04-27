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<a href="http://33live.ru/novosti/27-04-2018-v-rossii-prodayut-xorvatskij-superkar-za-131-million-rublej.html" target="_blank">В России продают хорватский суперкар за 131 миллион рублей</a> - На автосалоне в Женеве хорватская компания Rimac представила новый электрический суперкар Concept_Two, который поражает своими техническим характеристиками: почти 2 000 лошадиных сил, максималка в 420 километров в час и куча сложнейшей электроники. И все это теперь можно купить и в России.