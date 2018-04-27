Засекреченный многофункциональный истребитель пятого поколения удалось запечатлеть на видео. Ролик с посадкой Су-57 появился в Сети.

Засекреченный многофункциональный истребитель пятогопоколения удалось запечатлеть на видео. Ролик с посадкой Су-57 появился в Сети.Удачливый оператор сообщает, что снят грозный самолет вподмосковном Жуковском, рядом со взлетно-посадочной полосой аэродрома РаменскоеЛетно-исследовательского института имени Громова.Как сообщалось, Су-57 – российский многоцелевой истребительпятого поколения, детище ОКБ Сухого. Его предназначение – уничтожениевоздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальнейразведки, а также разрушение системы управления авиацией противника. В первыйполет Су-57 отправился в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. Серийнуюпартию, состоящую из 12 истребителей, Воздушно-космические силы России получатв 2019 году.Россияне смогут увидеть новую машину в небе над Краснойплощадью 9 мая. Су-57 пролетят над столицей во время Парада Победы.