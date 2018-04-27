Засекреченный многофункциональный истребитель пятого
поколения удалось запечатлеть на видео. Ролик с посадкой Су-57 появился в Сети.
Засекреченный многофункциональный истребитель пятого
поколения удалось запечатлеть на видео. Ролик с посадкой Су-57 появился в Сети.
Удачливый оператор сообщает, что снят грозный самолет в
подмосковном Жуковском, рядом со взлетно-посадочной полосой аэродрома Раменское
Летно-исследовательского института имени Громова.
Как сообщалось, Су-57 – российский многоцелевой истребитель
пятого поколения, детище ОКБ Сухого. Его предназначение – уничтожение
воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней
разведки, а также разрушение системы управления авиацией противника. В первый
полет Су-57 отправился в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. Серийную
партию, состоящую из 12 истребителей, Воздушно-космические силы России получат
в 2019 году.
Россияне смогут увидеть новую машину в небе над Красной
площадью 9 мая. Су-57 пролетят над столицей во время Парада Победы.