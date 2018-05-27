Под так называемым Мостом глупости в Санкт-Петербурге застрял юбилейный 150-й автомобиль. Фото дорожного сооружения, снабженного растяжкой с надписью Низкий мост. Газель не проедет, и застрявшего под ним автомобиля именно этой марки опубликованы в соцсети ВКонтакте.

Под так называемым "Мостом глупости" в Санкт-Петербурге застрял "юбилейный" 150-й автомобиль. Фото дорожного сооружения, снабженного растяжкой с надписью "Низкий мост. "Газель" не проедет", и застрявшего под ним автомобиля именно этой марки опубликованы в соцсети "ВКонтакте"."Еще одна "Газель" поверила в себя, и что она-то пройдет под мостом", — гласит комментарий к публикации.Путепровод на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги построен в 2011 году, передает РИА Новости. В учреждении "Мостотрест" подчеркивают, что мост полностью оборудован всеми предупреждающими знаками, в том числе и об ограничении высоты проезжающего транспорта до 2,7 метра.