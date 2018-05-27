Дочь знаменитого певца Александра Серова Мишель была экстренно госпитализирована. Девушке диагностировали отравление.

Дочь знаменитого певца Александра Серова Мишель была экстренно госпитализирована. Девушке диагностировали отравление.О случившемся Серова рассказала на своей странице в социальной сети Instagram. У нее внезапно поднялась температура и заболел живот.Девушку доставили в больницу. Врачи тут же поставили диагноз – отравление. "Не так я себе представляла вечер субботы", – написала Серова."В общем, у меня отравление. Температура поднялась, всю скрючило, приехала в больницу, начали лечение. Не болейте, друзья" – заявила она во время записи видеообращения.Судя по всему, Серова пробыла в больнице всю ночь. Уже на следующее утро ее выписали, выдав целый список различных лекарств. Чем именно отравилась дочь знаменитого певца, остается только гадать.Напомним, что Александр Серов 19 лет состоял в браке с мастером спорта по акробатической гимнастике Еленой Стебеневой. В 1993 году у них родилась дочь Мишель.Девушка решила пойти по стопам отца. Она закончила РАМ им. Гнесиных и записывает собственные песни.