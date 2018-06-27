Чемпионат мира по футболу в самом разгаре, первенство переходит в решающую стадию – определяются участники стадии плей-офф. Одновременно в эти же дни в российской столице выходит на финишную прямую кампания по выборам мэра Москвы. Таким образом, два важных для жителей города события плотно переплелись. Причем, подчас даже сложно представить насколько.

Чемпионат мира по футболу в самом разгаре, первенство переходит в решающую стадию – определяются участники стадии плей-офф. Одновременно в эти же дни в российской столице выходит на финишную прямую кампания по выборам мэра Москвы. Таким образом, два важных для жителей города события плотно переплелись. Причем, подчас даже сложно представить насколько.За последние две недели иностранные болельщики сталинеотъемлемой частью жизни российской столицы. Они присутствуют повсюду, в любоевремя дня и ночи и кажется, что так было и будет всегда – городские улицы ужесложно представить без веселой разноцветной публики. Порой они настолько тесноинтегрируются в московскую жизнь, что доходит до смешного.Москвичи знают, что матчи финальной части мундиаля проходятв Москве одновременно с кампанией по выборам столичного градоначальника. Стартей был дан в начале июня. С тех пор о своем желании побороться за пост главы городасообщили уже многие горожане: политики, актеры, шоумены и малоизвестные простыеместные жители.В числе тех, кто включился в предвыборную гонку оказался и эпатажныйактер Никита Джигурда, который выдвинул свою кандидатуру под лозунгом: "Яверну Москве секс!" Он пообещал собрать вокруг себя армию сторонников и победитьна выборах, которые пройдут в начале осени.Первый шаг к победе, если верить его словам, уже сделан.Согласно заявлению актера, он собрал в свою поддержку миллион подписеймосквичей. По сложившейся традиции, оригинальное сообщение об этом он разместилна своих страницах в соцсетях. В подтверждение достигнутого результата Джигурданаграждает десять избранных волонтеров своего штаба за проделанную работу.Он называет сегодняшний день большим – Днем миллионаподписей. "За мной миллион голосов, за мной миллион москвичей, – громогласносообщает актер. – Грядет эра Джигурды!" В завершении обряда – иначе это ине назовешь – все находящиеся в кадре повторяют заклинание "Мэр – звезда –Джигурда".Впрочем, если верить соцсетям, то радоваться кандидату встоличные градоначальники рановато – тут и там всплывает информация о том, чтосборщики подписей в его поддержку могли перестараться. Дело в том, что, однимиз мест работы волонтеров были места скопления футбольных болельщиков, которыхв эти дни в Москве видимо-невидимо.С одной стороны, конечно, это помогает получать автографы в поддержкупретендента на мэрский пост. С другой, высока вероятность получить подписьтого, кто не обладает правом голоса на московских выборах. И даже в штабеДжигурды не исключают, что собранный миллион при проверке может оказатьсясовсем не миллионом.Помимо российских фанатов, приехавших в город из другихгородов, поставить подпись за актера могли даже иностранцы. Кто-то, вроде, дажесобственными глазами видел, как болельщики сборной Аргентины и Мексики якобыставили автографы в поддержку Никиты Джигурды. Конечно, подписные листы ещенеоднократно будут проверяться в штабе, где брак отсеется.Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в единый деньголосования, 9 сентября. Прием документов от кандидатов начался 4 июня. Никита Джигурдазаявил о намерении принять участие в кампании 12 июня. В числе кандидатов напост градоначальника и действующий глава города Сергей Собянин. Окончательныйсписок претендентов будет обнародован до 14 июля.