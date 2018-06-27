Российский футболист, нападающий сборной России Федор Смолов показывает прекрасные результаты на Чемпионате мира по футболу, чем привлекает внимание не только поклонников данного вида спорта, но и меркантильных охотниц за успешными мужчинами. Но, как оказалось, спортсмен не интересуется мимолетными романами. Ему нужна настоящая любовь.

Российский футболист, нападающий сборной России Федор Смолов показывает прекрасные результаты на Чемпионате мира по футболу, чем привлекает внимание не только поклонников данного вида спорта, но и меркантильных охотниц за успешными мужчинами. Но, как оказалось, спортсмен не интересуется мимолетными романами. Ему нужна настоящая любовь."Сердце Федора Смолова, в данныймомент его сердце не занято. Но это не значит, что ему не нужны отношения,наоборот – он хочет любви, но пока не понимает, какая женщина ему нужна рядом", – рассказала Dni.Ru таролог, ведунья .По словам ведуньи, девушек вокруг Федора много, но все эти романы – мимолетные,а девушки – совсем не для серьезных отношений. "Ситуация довольно типичная длямолодого успешного спортсмена – он становится лакомым кусочком для столичныхкрасавиц, которые хотят денег и пиара, но пока не задумываются о серьезныхчувствах и создании семьи. Так будет продолжать еще какое-то время, затем Федоросознает, какие качества стоит искать в своей избраннице и у него будут всешансы такую спутницу встретить", – отметила таролог.Однако, одиночество ему не грозит – картыпоказали, что он встретит свою спутницу жизни и создаст крепкую семью,в браке родятся двое детей. "Что касается карьеры – у него огромное количествопланов, которые целиком захватили его на данный момент. В ближайшем будущемблагодаря своей целеустремленности он будет покорять все новые и новые вершины.Федор принесет еще немало побед своей команде", – показали карты."В долгосрочной перспективе вижуу него карьерный взлет и борьбу за него на международном уровне. Надо отметить,что в итоге Федор все-таки покинет Россию, хотя сейчас ему это кажетсянереальным: патриотизм еще удерживает его на Родине", – предсказала Саона.